Hayat Yeniden 17 Mart 2019

18.03.2019 - 09:17

Hayat Yeniden gerçek vaka öyküleriyle hastalara umut olmaya devam ediyor…

11 yaşındaki Zeynep Kirdaban okulda başlayan omuz ağrısı şikayetiyle kontrole gider ve yapılan tetkikler sonucu kendisine Skolyoz (Omurga Eğriliği) teşhisi konulur. O güne kadar hiçbir şikayeti olmayan, skolyozu gözle farkedilemeyen Zeynep’e eğriliğin çok hızlı ilerlediği ve cerrahi müdahale gerektiği söylenir. Zeynep’in yaşı ve gelişimini tamamlamamış olduğundan “Bant ile Gerdirme” (Vertebral Tethering) yöntemiyle bu eğriliğin düzeltilmesine karar verilir.

Öğrenimine kısa bir süre ara vermek zorunda kalan Zeynep Kirdaban bu zorlu süreci atlatıp tekrar sağlığına kavuşabilecek mi?

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Alanay’ın anlatımıyla Hayat Yeniden 17 Mart Pazar 18.15’te NTV’de...