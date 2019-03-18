NTV

Hayat Yeniden 17 Mart 2019
18.03.2019 - 09:17

Hayat Yeniden gerçek vaka öyküleriyle hastalara umut olmaya devam ediyor…
11 yaşındaki Zeynep Kirdaban okulda başlayan omuz ağrısı şikayetiyle kontrole gider ve yapılan tetkikler sonucu kendisine Skolyoz (Omurga Eğriliği) teşhisi konulur. O güne kadar hiçbir şikayeti olmayan, skolyozu gözle farkedilemeyen Zeynep’e eğriliğin çok hızlı ilerlediği ve cerrahi müdahale gerektiği söylenir. Zeynep’in yaşı ve gelişimini tamamlamamış olduğundan “Bant ile Gerdirme” (Vertebral Tethering) yöntemiyle bu eğriliğin düzeltilmesine karar verilir.
Öğrenimine kısa bir süre ara vermek zorunda kalan Zeynep Kirdaban bu zorlu süreci atlatıp tekrar sağlığına kavuşabilecek mi?
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Alanay’ın anlatımıyla Hayat Yeniden 17 Mart Pazar 18.15’te NTV’de...

Diğer Videolar

tümünü göster
vlcsnap-2019-03-10-10h25m44s34.png

Hayat Yeniden 10 Mart 2019

 11.03.2019 - 09:19
vlcsnap-2019-03-03-10h24m19s216.png

Hayat Yeniden 3 Mart 2019

 04.03.2019 - 09:47
vlcsnap-2019-02-17-10h02m59s16.png

Hayat Yeniden 17 Şubat 2019

 18.02.2019 - 10:28
vlcsnap-2019-02-10-11h01m30s61.png

Hayat Yeniden 10 Şubat 2019

 11.02.2019 - 12:01

Öneriler

NTV VİDEO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP