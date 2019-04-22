NTV

Hayat Yeniden 21 Nisan 2019
22.04.2019 - 10:39

Hayat Yeniden gerçek vaka öyküleriyle hastalara umut olmaya devam ediyor… 
Hollanda’da yaşayan 26 yaşındaki Tunahan Ekiz, Bardet-Biedl Sendromlu olarak doğuyor. Bir çok rahatsızlığa neden olan sendromun özellikle görme kaybına sebep olmasıyla o da zamanla görme problemleri yaşıyor. Tunahan 16 yaşına geldiğinde ise bu süreç hızlanıyor ve tamamen göremez hale geliyor. Yapılan tetkikler ve araştırmalar sonucunda Tunahan Ekiz’in biyonik göz ameliyatına uygun olduğu tespit ediliyor ve operasyon kararı alınıyor.
Çok titiz ve detaylı bir çalışma gerektiren bu süreç Tunahan Ekiz’e ışık olabilecek mi?
Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nur Acar Göçgil’in anlatımıyla Hayat Yeniden 21 Nisan Pazar 18.15’te NTV’de...

Diğer Videolar

tümünü göster
vlcsnap-2019-04-07-10h34m21s3.png

Hayat Yeniden 7 Nisan 2019

 08.04.2019 - 11:48
vlcsnap-2019-03-17-10h31m38s221.png

Hayat Yeniden 17 Mart 2019

 18.03.2019 - 09:17
vlcsnap-2019-03-10-10h25m44s34.png

Hayat Yeniden 10 Mart 2019

 11.03.2019 - 09:19
vlcsnap-2019-03-03-10h24m19s216.png

Hayat Yeniden 3 Mart 2019

 04.03.2019 - 09:47

Öneriler

NTV VİDEO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP