Hayat Yeniden 21 Nisan 2019

22.04.2019 - 10:39

Hayat Yeniden gerçek vaka öyküleriyle hastalara umut olmaya devam ediyor…

Hollanda’da yaşayan 26 yaşındaki Tunahan Ekiz, Bardet-Biedl Sendromlu olarak doğuyor. Bir çok rahatsızlığa neden olan sendromun özellikle görme kaybına sebep olmasıyla o da zamanla görme problemleri yaşıyor. Tunahan 16 yaşına geldiğinde ise bu süreç hızlanıyor ve tamamen göremez hale geliyor. Yapılan tetkikler ve araştırmalar sonucunda Tunahan Ekiz’in biyonik göz ameliyatına uygun olduğu tespit ediliyor ve operasyon kararı alınıyor.

Çok titiz ve detaylı bir çalışma gerektiren bu süreç Tunahan Ekiz’e ışık olabilecek mi?

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nur Acar Göçgil’in anlatımıyla Hayat Yeniden 21 Nisan Pazar 18.15’te NTV’de...