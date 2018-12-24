Hayat Yeniden 23 Aralık 2018

Hayat Yeniden gerçek vaka öyküleriyle hastalara umut olmaya devam ediyor…
41 yaşındaki ev hanımı Songül Keyvanklı, hamileliğinin altıncı ayında memesinde bir kitle far keder. Songül Hanım süt bezesi olduğunu düşünerek önemsemez, ancak bir süre sonra şüphelerinin artması üzerine kontrole gider ve meme kanseri teşhisi konulur.
Songül Keyvanklı sağlıkla bebeğini kucağına alıp meme kanserinden kurtulabilecek mi?
Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cihan Uras’ın anlatımıyla Hayat Yeniden 23 Aralık Pazar 18.15’te NTV’de…