Hayat Yeniden 27 Mayıs 2018

28.05.2018 - 08:51

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Geniz akıntısı şikayetiyle gittiği doktorda, ağzında kitle olduğu farkedilen Aysel Özdemir'in hikayesi "Hayat Yeniden"de!

52 yaşındaki Aysel Özdemir, düzelmeyen bir geniz akıntısı sorunu yaşayınca doktora gitti. Burada Aysel Hanım'ın ağzındaki kitle farkedildi ve daha geniş bir kontrol için büyük bir hastaneye yönlendirildi. Aile önce bu durumu önemsemediğinden, sonra da duydukları korkudan dolayı kontrolü erteledi. Ancak korkulan teşhis kondu: Aysel Hanım'ın ağzındaki kitle kanserdi.

Yüz ve Çene Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Ağır, "Aysel Hanım'daki kitle, tükürük bezinden kaynaklanan, 4,5-5 cm. büyüklüğünde, oldukça yayılmış orta evrede bir kanser. Çıkardıktan sonra oluşacak deliği kapamak için sol ön koldan doku alarak oraya transfer etmeyi deneyeceğiz" dedi.

Çevresinde çok sevilen bir insan olan Aysel Özdemir, verdiği bu büyük mücadelen kurtularak "Hayat Yeniden" diyebilecek mi?

"Hayat Yeniden", 27 Mayıs Pazar 18.20 NTV'de…