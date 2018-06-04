Hayat Yeniden 3 Haziran 2018

04.06.2018 - 08:58

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İdrar yolları iltihabının ardından şiddetli ağrılarla hiç beklenmedik bir hastalığa yakalandığı anlaşılan Pınar Karaçayır'ın hikayesi "Hayat Yeniden"de!

24 yaşındaki Pınar Karaçayır'a yapılan tetkikler sonucunda apandisitinin patladığı söylendi. Ameliyata hazırlanırken sorunun bu olmadığı ve karnında apse oluştuğu saptandı. Bu apse için ameliyat oldu. Ameliyat sonrası takılan direnin çıkarıldığı yerden aylar boyunca hiç durmadan apse aktı. Bu süreç içinde bir kaç kez hastaneye yattı, çıktı. En sonunda hastalığına bir teşhis kondu. Pınar Karaçayır, "Crohn" hastasıydı.

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bilgi Baca, "Crohn hastalığı ağızdan anüse kadar etkili, iltihaplı bir sindirim sistemi hastalığıdır" dedi. Baca sözlerine, "Beslenme şekli, çevresel ve genetik faktörler, bağışıklık sistemi sorunları bu hastalığın şiddetini değiştirir. Pınar'ın bağırsakları bu hastalık sebebi ile değişik yollarla mesaneye açıldığından operasyon ile bağırsağın hastalıklı kısmını almayı deneyeceğiz" diyerek devam etti.

Bu hastalığa yakalandığından beri içinden ne gülmenin ne de konuşmanın gelmediğini, tek yaptığının acı çekmek olduğunu söyleyen Pınar Karaçayır, verdiği bu büyük mücadelen kurtularak "Hayat Yeniden" diyebilecek mi?

"Hayat Yeniden", 20 Mayıs Pazar 18.20 NTV'de…