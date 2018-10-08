Hayat Yeniden 7 Ekim 2018

Hayat Yeniden gerçek vaka öyküleriyle hastalara umut olmaya devam ediyor…
33 yaşındaki ev hanımı Sevim Doğan, 13 yıldır böbrek rahatsızlığı yaşıyor. Haftada üç gün diyalize giren Doğan, 2008’den beri sırasıyla mide kanseri, tüberküloz gibi rahatsızlıklarla karşılaştı. Erken teşhisle hastalıklarının üstesinden gelmeyi başaran Doğan’ın şimdi tek hayali diyalizden kurtulup özgürlüğüne kavuşabilmek...
Sevim Doğan sağlığına kavuşabilecek mi? Eşinden gelecek böbrek işlevini yerine getirebilecek mi? Ameliyat nasıl geçecek?
Genel Cerrahi Profesörü Remzi Emiroğlu’nun anlatımıyla Hayat Yeniden 7 Ekim Pazar 18.15’te NTV’de...