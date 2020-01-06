Antalya'da bir doktor ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Antalya'da doktor Leman Ege, ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından öldürüldü. Zanlı daha sonra hayatına son verdi. Soruşturmada farklı ayrıntılar da ortaya çıktı. Bir çocuk annesi doktorun kardeşinin de 17 yıl önce cinayete kurban gittiği, babasının ise hayatına son verdiği öğrenildi.
NTV Haber 06.01.2020 - 14:25| Son Güncelleme : 06.01.2020 - 16:29
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.