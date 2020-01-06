Antalya'da kadın doktor ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Antalya'da doktor Leman Ege, ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından öldürüldü. Zanlı daha sonra hayatına son verdi. Soruşturmada farklı ayrıntılar da ortaya çıktı. Bir çocuk annesi doktorun kardeşinin de 17 yıl önce cinayete kurban gittiği, babasının ise hayatına son verdiği öğrenildi.

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