Bursa'da uyuşturucu satmayı kabul etmeyen kadına şiddet
NTV Whatsapp hattına gelen güvenlik kamerası görüntüleri Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kaydedildi. Uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen bir kişi yanındaki kadına zorla uyuşturucu sattırmak istedi. Kadın isteği geri çevirince zanlı kadını dövmeye başladı, şiddet dakikalarca sürdü. Darp edilen kadın kaçmaya çalıştı fakat başarılı olamadı.
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