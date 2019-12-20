İstanbul'da 900 km takip ettiği eşini 26 yerinden bıçakladı (Kadının durumu ağır)
Boşanmak için Sivas'tan İstanbul'a gelen 20 yaşındaki Süheyla Kadar, 6 yıldır evli olduğu eşi tarafından takip edildi. Takip sonucunda evinin önünde bıçaklanan kadının hayatı tehlikesi devam ediyor. Saldırgan koca ise tutuklandı.
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