İstanbul'da 900 km takip ettiği eşini 26 yerinden bıçakladı (Kadının durumu ağır)

Boşanmak için Sivas'tan İstanbul'a gelen 20 yaşındaki Süheyla Kadar, 6 yıldır evli olduğu eşi tarafından takip edildi. Takip sonucunda evinin önünde bıçaklanan kadının hayatı tehlikesi devam ediyor. Saldırgan koca ise tutuklandı.

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