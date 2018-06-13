Kadın Cinayeti’ne iyi hal indirimi

İzmir’de kız arkadaşını öldüren sanığa iyi hal indirimi. İzmir Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, savcı tutuklu sanık Ümit Şentürk'ün müebbet hapisle cezalandırılması yönündeki mütalaasını yineledi. Sanığın avukatı ise suçun tahrik altında işlendiğini öne sürdü. Son sözü sorulan sanık Şentürk, pişman olduğunu söyledi. Sanığa, kız arkadaşı Funda Gülmez'i "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, Şentürk'ün duruşmadaki halini lehine hafifletici sebep olarak kabul ederek cezayı 25 yıl hapse çevirdi. Ümit Şentürk geçen yıl mart ayında kız arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra cesedi saklamıştı.