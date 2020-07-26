Kahramanmaraş'ta bir kadın sokakta dakikalarca darbedildi

Kahramanmaraş'ta bir kadının sokakta tartıştığı kişi tarafından darbedilmesi kameralara yansıdı.

Çevredeki kişiler tarafından kaydedilen görüntülerde, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı'ndaki otelin önünde bir kadının tartıştığı erkek tarafından darbedilmesi, yanlarındakilerin araya girmeye çalışmasına rağmen başına darbe alan kadının baygınlık geçirmesi yer alıyor.

Anadolu Ajansı 26.07.2020 - 13:37 | Son Güncelleme : 26.07.2020 - 13:46

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