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Kocası tarafından öldürülüp cesedi balkondan atıldı (Son anları kamerada)
25.09.2018 - 11:35

Brezilya'da yaşanan kadın cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri polis tarafından basınla paylaşıldı. Tatiane Spitzner isimli genç kadın kocası Luis Manvailer tarafından öldürülüp cesedi 4. kattaki evlerinin balkonundan atıldı. Çiftin arabada başlayan tartışmaları apartmanın güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Genç kadın kendisine şiddet uygulayan kocasından kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Luis Manvailer olayın ardından karısının yaşadıkları tartışmanın ardından balkondan atlayarak intihar ettiğini söylemişti. Ancak Manvailer'in karısının cesedini taşıdığı ve asansördeki kan izlerini sildiği güvenlik kamerası görüntüleri bu iddiasını yalanladı.

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