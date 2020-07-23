''Kravat takan az ceza almasın'' Hukukçulara göre iyi hal indirimi kadın cinayetlerinde uygulanmamalı

Kadına karşı şiddet suçlarına her gün bir yenisi ekleniyor. Muğla'da Pınar Gültekin'in öldürülmesi kamuoyunun tepkilerine neden oldu. Gültekin cinayetinin ardından bir çok kadın sosyal medya hesaplarından mağduriyetlerini dile getirdi. Peki hukukçular mevcut cezalar için ne diyor? (Haber: Deniz Tüysüz)

NTV Haber 23.07.2020 - 13:48 | Son Güncelleme : 23.07.2020 - 14:04

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