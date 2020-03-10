Şiddet mağduru kadının adalet çağrısı: Ölüm tehditleri almaya devam ediyor
Mersin'de geçen yıl 27 Mayıs'ta ayrıldığı eşi tarafından kızının gözü önünde silahla vurularak yaralanan Hatun Koç; öldürülmekten korktuğunu söyledi. Uğradığı saldırı sonrası sağ bacağı sakat kalan kadın; cezaevindeki eski eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini söyledi. Zanlının hak ettiği cezayı almasını istedi. İşte ayrıntılar...
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10.03.2020 - 10:51| Son Güncelleme : 10.03.2020 - 11:17
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