Şiddet mağduru kadının adalet çağrısı: Ölüm tehditleri almaya devam ediyor

Mersin'de geçen yıl 27 Mayıs'ta ayrıldığı eşi tarafından kızının gözü önünde silahla vurularak yaralanan Hatun Koç; öldürülmekten korktuğunu söyledi. Uğradığı saldırı sonrası sağ bacağı sakat kalan kadın; cezaevindeki eski eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini söyledi. Zanlının hak ettiği cezayı almasını istedi. İşte ayrıntılar...

10.03.2020 - 10:51 | Son Güncelleme : 10.03.2020 - 11:17

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER