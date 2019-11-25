Şiddet mağduru Oya Aydoğdu, NTV'ye konuştu: Emine Bulut olmak istemiyorum
Türkiye'de kadına yönelik şiddet düşündürücü boyutta. Çünkü geçtiğimiz yıl 440 kadın eşleri, sevgilileri veya akrabaları tarafından öldürülmüştü. Bu yılın tamamlanmasına daha bir aydan fazla var ama öldürülen kadınların sayısı 420'yi geçti. Rakamlar kadına yönelik şiddetin arttığını gösteriyor. Bugün de Kadına Şiddetle Mücadele Günü. NTV Muhabiri Pınar İlik Üçer, İstanbul Kabataş'ta, eşinden şiddet gören ve yaşaması mucize olan bir isim olan Oya Aydoğdu ile konuştu.
25.11.2019 - 13:56| Son Güncelleme : 25.11.2019 - 13:57
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.