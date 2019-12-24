Ümraniye'de sokakta eşini döven kişi vatandaşlardan dayak yedi

İstanbul Ümraniye'de yanındaki kadının saçını çekip tokat atan kişi, yoldan geçen bir kişi tarafından dövüldü. Geçen ay meydana gelen olayın görüntüleri yeni ortaya çıktı. Eşi tarafından darp edilen kadın şikayetçi olmadı.

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