Ankara'da fırtınada çatıdan uçan parçalar ölüme neden oldu
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 5 gün önce kuvvetli rüzgar nedeniyle çatıdan kopan parçaların üzerine düşmesi ile ağır yaralanan Mustafa Karaoğlu, hayatını kaybetti. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.