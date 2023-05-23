Ankara'da fırtınada çatıdan uçan parçalar ölüme neden oldu

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 5 gün önce kuvvetli rüzgar nedeniyle çatıdan kopan parçaların üzerine düşmesi ile ağır yaralanan Mustafa Karaoğlu, hayatını kaybetti. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

TÜRKİYE HABERLERİ