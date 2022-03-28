Kadıköy’de iki kız grubu birbirlerine saldırdı

İstanbul Kadıköy’de sokak ortasında iki kız grubu arasında kavga çıktı. Kızların saç saça baş başa kavgasını ise yanlarındaki erkek şahıslar ayırmaya çalıştı. İki grubun birbirlerine saldırdığı kavgayı gören bazı vatandaşlar ise kavgayı film izler gibi izledi. Bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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