Trabzon'da trafik ışıkları şampiyonluk mesajı veriyor

Trabzon'da trafik ışıklarında bulunan "O sene", "Bu sene" ve kupa görselleri şehirde büyük ilgi ile karşılandı. En yakın rakibi Konyaspor'a maç fazlasıyla 14 puan fark atan Trabzonspor şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda. Uzun yıllardır şampiyonluk yaşayamayan bordo mavili kulübün taraftarları ise şehirdeki yeni trafik ışığı düzenlemesine büyük coşku ile karşılık verdi. Trabzon Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, şehirdeki bütün ışıkların bu şekilde düzenleneceği ve kulübün son maçına kadar bu uygulamaya devam edileceğini söyledi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.