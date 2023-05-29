Türk balıkçılarına silahlı saldırı

Adana'nın Karataş ilçesinden denize açılan balıkçılara, açık denizde Suriyelilere ait olduğu iddia edilen tekneden ateş açıldı. Saldırıda balıkçılar Behzat Genç ile Mahmut Erol yaralandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yaralı balıkçıları Hatay'ın Samandağ ilçesine getirdi. Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, balıkçıların sağlık durumlarının iyi olduğunu, açık denizde bir tekneden açılan ateş sonucu yaralandıklarını söyledi. 

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