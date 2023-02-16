Yakınları "hiç umut yok" demişti: 258. saatte mucize gerçekleşti

Türkiye'yi sarsan depremlerde arama kurtarma çalışmaları sürerken bir mucize haberi daha geldi. Depremden 258 saat sonra Kahramanmraş'taki Ebrar Sitesi'nin enkazından Neslihan Kılıç kurtarıldı. Ailesi bir gün önce, "10’uncu gün bitmek üzere herhangi bir sonuç alamadık. Umut ışığı yok." diye konuşmuştu. 29 yaşındaki Neslihan'ın kurtarılmasıyla aile sevince boğuldu.
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