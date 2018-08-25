Lezzetin Şarkısı 25 Ağustos 2018

25.08.2018 - 12:08

Yemek yapmak bir orkestrayı yönetmek gibidir. Kızgın tavaya dökülen yağın, kesilen soğanın, doğranan sebzenin ahengi usta bir elle buluşunca şarkıya dönüşür. Lezzetin şarkısını yakalamak için mutfağa giren İtalyan şef Danilo Zanna her hafta birbirinden farklı menülerle Lezzetin Şarkısı'nda NTV'de.

Basit, hızlı, hem göze hem damağa hitap edecek reçeteleri kendi üslubuyla pişiren Danilo Zanna mutfakla ilgili birbirinden leziz tüyolar veriyor.

Bu haftanın menüsünde, tavada İtalyan usulü pirzola ve taze börülceli patates salatası var.

Lezzetin Şarkısı, 25 Ağustos Cumartesi 10.30'da NTV'de.