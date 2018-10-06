Lezzetin Şarkısı 6 Ekim 201

06.10.2018 - 12:58

Yemek yapmak bir orkestrayı yönetmek gibidir. Kızgın tavaya dökülen yağın, kesilen soğanın, doğranan sebzenin ahengi usta bir elle buluşunca şarkıya dönüşür. Lezzetin şarkısını yakalamak için mutfağa giren İtalyan şef Danilo Zanna her hafta birbirinden farklı menülerle Lezzetin Şarkısı'nda NTV'de.

Basit, hızlı, hem göze hem damağa hitap edecek reçeteleri kendi üslubuyla pişiren Danilo Zanna mutfakla ilgili birbirinden leziz tüyolar veriyor.

Bu haftanın menüsünde, akşam yemeği için uygun labne peynirli patlıcan salatası ve atom ile palamut balığı var.

Lezzetin Şarkısı, 6 Ekim Cumartesi 11.15'te NTV'de.