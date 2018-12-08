Lezzetin Şarkısı 8 Aralık 2018

08.12.2018 - 12:25

İtalyan şef Danilo Zanna'nın, bu haftaki menüsünde baharatlı patates kızartması eşliğinde iki katlı hamburger ve labneli guacamole var.

Basit, hızlı, hem göze hem damağa hitap edecek reçeteleri kendi üslubuyla pişiren Danilo Zanna mutfakla ilgili birbirinden leziz tüyolar veriyor.

Yemek yapmak bir orkestrayı yönetmek gibidir. Kızgın tavaya dökülen yağın, kesilen soğanın, doğranan sebzenin ahengi usta bir elle buluşunca şarkıya dönüşür.

Bu haftanın menüsünde, baharatlı patates kızartması eşliğinde iki katlı hamburger ve labneli guacamole var.

Lezzetin şarkısını yakalamak için mutfağa giren İtalyan şef Danilo Zanna her hafta birbirinden farklı menüler hazırlıyor.

Lezzetin Şarkısı, 8 Aralık Cumartesi 11.15'te NTV'de.