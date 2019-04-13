Macerasever 13 Nisan 2019

"Macerasever" ile Orkun Olgar, adrenalinin en yüksek seviyede olduğu sporlar eşliğinde Türkiye'nin keşfedilmemiş güzelliklerini ekrana getiriyor. Dördüncü bölümde Orkun Olgar, Tahtalı Dağı'na çıkarak arkadaşıyla birlikte kuzey yamacından kayakla tehlikeli bir iniş yapıyor. Sis içinde yolu bulmakta zorlansalar da zorlu bir iniş gerçekleşiyor. Yürüyerek kar çizgisinde kamp kuran ekip, gökyüzünden denize uzanan bir maceraya imza atıyor. "Macerasever", dördüncü bölümüyle 13 Nisan Cumartesi 09.15'te NTV'de.