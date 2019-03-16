Macerasever 16 Mart 2019

16.03.2019 - 12:08

"Macerasever" ile Orkun Olgar, adrenalinin en yüksek seviyede olduğu sporlar eşliğinde Türkiye'nin keşfedilmemiş güzelliklerini ekrana getiriyor. Macerasever, 16 Mart Cumartesi 09.15'te NTV'de başlıyor. İlk bölümde; Orkun Olgar ve arkadaşları Doğu Karadeniz Bölgesi'ne damgasını vuran Kaçkar Dağları'nda inanılmaz bir maceraya imza atıyor. Ekip, dünyanın sayılı bölgelerinde yapılabilen ve üst seviye heyecan içeren Heliski bir diğer adıyla Heliboard yapmak için Rize'nin Ayder Yaylası'na helikopterle çıkıyor. Eşsiz doğal yapısı, yaylaları, yüksek ve kayalık zirveleri, kaliteli bol karı ve yerel kültürel zenginlikleriyle her anlamda heyecan veren bu bölgeye deneyimli pilotların kullandığı helikopterle tepeden bakmak adrenalin seviyesinin doruklara ulaştığı bir maceraya dönüşüyor. "Macerasever", ilk bölümüyle 16 Mart Cumartesi 09.15'te NTV'de başlıyor.