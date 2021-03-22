Macerasever ekibi iklim krizine dikkat çekti

NTV'de 2 yıldır yayınlanan Macerasever programı sunucusu ve yapımcısı Orkun Olgar, şubat ayında yaptıkları çekimlerde geçmiş yılların aksine kar kalınlığının beklenenin altında olduğunu söyledi. Bazı göl sularının geri çekildiğini yerinde gözlemleme şansı bulduklarını belirten Orkun Olgar "dikkat" diyor.

NTV 22.03.2021 - 15:11 | Son Güncelleme : 22.03.2021 - 16:39

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