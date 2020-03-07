Macerasever yeni sezona merhaba diyor!

“Macerasever” ile Orkun Olgar, adrenalinin en yüksek seviyede olduğu sporlar eşliğinde Türkiye’nin keşfedilmemiş güzelliklerini ekrana getirmeye devam ediyor. Macerasever, her Pazar Pazar 22.15’te NTV’de. Orkun Olgar ve Macerasever ekibi yeni sezona Aladağlar’dan “Merhaba” diyor. Orta Toroslar’ın en yüksek doruklarına sahip, dağcıların mabedi sayılan ve zorlu kampların ülkemizdeki en özel örneklerinden Aladağlar, Orkun Olgar’ı beşinci mevsimle tanıştırıyor. Tüm zorluklara rağmen keşif yapmaya hazırlanan Orkun Olgar ve ekibi, Kazıklıali kanyonundan bisikletle tura başlıyor ve dağcıların güvenli alanı Sarımemed’in yurduna ulaşıyor. 100 kilometreyi bulan rüzgar hızı, zorlu bir tırmanış ve daha niceleri bu hafta Macerasever’de izleyicileri bekliyor. “Macerasever”, 8 Mart Pazar 22.15’te NTV’de.
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ntv.com.tr 07.03.2020 - 19:33| Son Güncelleme : 07.03.2020 - 19:42
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