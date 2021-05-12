Orkun Olgar ile Macerasever bayramda NTV'de!

Bayramda Orkun Olgar ve Burak Özçivit ile İstanbul'un saklı güzelliklerinin peşine düşüyoruz! Terkos'tan yola çıkıp, mesafeleri UTV ve kano ile aşıyoruz. Orkun Olgar ile #Macerasever yarın 11.10'da NTV'de
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 12.05.2021 - 15:28| Son Güncelleme : 12.05.2021 - 15:49
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.