Orkun Olgar ile Macerasever yeni sezonuyla NTV'de (10 Kasım Pazar)
Doğa ve adrenalin tutkunu Orkun Olgar’ın yeni sezondaki ilk macerası Kaz Dağları’nda yaşanıyor. Çanakkale ve Balıkesir arasında yer alan mitolojinin kalbi Kaz Dağları’nın sırrı Orkun Olgar ile açığa çıkıyor.
Orkun Olgar, Kaz Dağları’nın kuzeyinden yola çıkıp güneye inmeye çalışıyor; şelaleler, kayalar ve akarsuları aşıyor.
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