Makam Farkı 13 Nisan 2019

14.04.2019 - 08:52

Radyoda başlayan, macerasını televizyona taşıyan bir klasik; ekranların en musiki programı yeniden ekranlarda...

Sanat müziği tutkunu Mehmet Barlas ile ciddi bir sanat müziği takipçisi Oğuz Haksever’in sunumuyla her hafta müziğin farklı formlarından seçkin yorumlar Makam Farkı’nda izleyiciyle buluşuyor.

Makam Farkı bu hafta, bir Sadettin Kaynak bestesi olan “Çile Bülbülüm Çile” ile açılıyor. Safiye Ayla, Sabite Tur Gülerman, Neşet Ertaş ve daha nice özel sanatçının özel yorumlarıyla renklenen Makam Farkı, Dmitri Hvorostovsky ile Jonas Kaufmann’dan unutulmaz bir performans ile kapanıyor.

Makam Farkı, her Cumartesi 15.15’te, tekrarıyla Pazar 09.15’te NTV’de; her Pazar 12.10’da NTV Radyo’da.