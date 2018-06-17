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Makam Farkı 16 Haziran 2018
17.06.2018 - 10:29

Radyoda başlayan, macerasını televizyona taşıyan bir klasik; ekranların en musiki programı yeniden ekranlarda...
Sanat müziği tutkunu Mehmet Barlas ile ciddi bir sanat müziği takipçisi Oğuz Haksever’in sunumuyla her hafta müziğin farklı formlarından seçkin yorumlar Makam Farkı’nda izleyiciyle buluşuyor.
Makam Farkı’nın bu haftaki bölümü unutulmaz bir düet ile açılıyor. Bestesi Sadettin Kaynak’a ait olan “Çoban Kızı”nı Safiye Ayla ile Münir Nurettin Selçuk birlikte seslendiriyor. Tülin Korman’ın etkileyici yorumuyla “Ey Büt-i Nev Eda”, Ahmet Şahin’in seslendirdiği “Camlarda Nakışlar Belirirken”, Ahad Uruk’tan “Sen Nisan’sın Daha Ben Sarı Eylül” ve çok daha fazla unutulmaz eser ile Makam Farkı, Cumartesi 15.15’te, tekrarıyla Pazar 08.15’te NTV ekranlarında; Pazar 12.15’te NTVRadyo’da.

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