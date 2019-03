Makam Farkı 16 Mart 2019

17.03.2019 - 09:00

Radyoda başlayan, macerasını televizyona taşıyan bir klasik; ekranların en musiki programı yeniden ekranlarda...

Sanat müziği tutkunu Mehmet Barlas ile ciddi bir sanat müziği takipçisi Oğuz Haksever’in sunumuyla her hafta müziğin farklı formlarından seçkin yorumlar Makam Farkı’nda izleyiciyle buluşuyor.

Makam Farkı bu hafta, bestesi Bimen Şen’e ait “Koparan Sinemi Ağyar Elidir” eseriyle açılıyor. Adnan Şenses’in yorumuyla “Kara Ali”, Seda Gökkadar’ın seslendirdiği “Şarap Koy Kadehime Kan Doldurma Bu Akşam”, Koray Safkan’ın yorumladığı “Hasretin Pınarı Çağlar İçimde” eserleriyle devam ediyor. Melihat Gülses’ten Halil Necipoğlu’na özel sanatçıları ağırlayan Makam Farkı’nın yeni bölümü, Aida Garifullina’dan unutulmaz bir performans ile sona eriyor.

Makam Farkı, her Cumartesi 15.25’te, tekrarıyla Pazar 11.15’te NTV’de; her Pazar 12.10’da NTV Radyo’da.