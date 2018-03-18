NTV

Makam Farkı 17 Mart 2018
18.03.2018

Radyoda başlayan, macerasını televizyona taşıyan bir klasik; ekranların en musiki programı yeniden ekranlarda...
Sanat müziği tutkunu Mehmet Barlas ile ciddi bir sanat müziği takipçisi Oğuz Haksever'in sunumuyla her hafta müziğin farklı formlarından seçkin yorumlar Makam Farkı'nda izleyiciyle buluşuyor.
Makam Farkı bu hafta Zeki Müren'i, Safiye Ayla'yı, Tülin Korman'ı ve daha nice efsane ismi konuk ettiği muhteşem yorumlarla dolu bir bölüm ile izleyici karşısına çıkıyor. Zeki Müren, Zeki Arif Ataergin'in "Beni Ateşlere Salan O Kapkara Siyah Gözler" bestesini seslendiriyor; Safiye Ayla "Bir İhtimal Daha Var O Da Ölmek Mi Dersin" eserine unutulmaz bir yorum getiriyor; Tülin Korman bir Avni Anıl bestesi olan "Rüya Gibi Uçan Yıllar"a hayat veriyor. Kani Karaca'dan Alaeddin Yavaşça'ya uzanan müzik yolculuğu ile Makam Farkı, Cumartesi 15.15'te, tekrarıyla Pazar 10.15'te NTV ekranlarında; Pazar 12.15'te NTV Radyo'da.

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