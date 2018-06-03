Makam Farkı 2 Haziran 2018

03.06.2018 - 09:16

Radyoda başlayan, macerasını televizyona taşıyan bir klasik; ekranların en musiki programı yeniden ekranlarda...

Sanat müziği tutkunu Mehmet Barlas ile ciddi bir sanat müziği takipçisi Oğuz Haksever'in sunumuyla her hafta müziğin farklı formlarından seçkin yorumlar Makam Farkı'nda izleyiciyle buluşuyor.

Makam Farkı bu hafta; Münir Nurettin Selçuk'tan Melihat Gülses'e, unutulmaz yorumları izleyiciyle buluşturuyor. "Bilmem Kaç Yıl Aradım", "Bir İhtimal Daha Var", "Ey Büt-i Nev Eda Olmuşum Müptela" ve "Batan Gün Kana Benziyor" bu haftanın öne çıkan eserleri arasında yer alıyor.

Makam Farkı, Cumartesi 15.15'te, tekrarıyla Pazar 08.15'te NTV'de; Pazar ise 12.15'te NTV Radyo'da.