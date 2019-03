Makam Farkı 2 Mart 2019

07.03.2019 - 12:03

Radyoda başlayan, macerasını televizyona taşıyan bir klasik; ekranların en musiki programı yeniden ekranlarda...

Sanat müziği tutkunu Mehmet Barlas ile ciddi bir sanat müziği takipçisi Oğuz Haksever’in sunumuyla her hafta müziğin farklı formlarından seçkin yorumlar Makam Farkı’nda izleyiciyle buluşuyor.

Makam Farkı bu hafta, bir Münir Nurettin Selçuk bestesi olan “Sana Dün Bir Tepeden Baktım Aziz İstanbul” ile açılıyor. Sabite Tur’un yorumladığı “Ruhumda Neşe Hayale Daldım”, Bekir Ünlüataer’in seslendirdiği “Rüzgar Söylüyor Şimdi O Yerlerde Bizim Eski Şarkımızı” eserleri ile müzikseverlerle buluşan yeni bölümde, Tuğçe Pala’dan Tarkan’a özel isimler özel yorumlarıyla ekrana geliyor.

Makam Farkı, her Cumartesi 15.25’te, tekrarıyla Pazar 11.15’te NTV’de; her Pazar 12.10’da NTV Radyo’da.