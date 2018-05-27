Makam Farkı 26 Mayıs 2018

27.05.2018 - 09:17

Radyoda başlayan, macerasını televizyona taşıyan bir klasik; ekranların en musiki programı yeniden ekranlarda...

Sanat müziği tutkunu Mehmet Barlas ile ciddi bir sanat müziği takipçisi Oğuz Haksever'in sunumuyla her hafta müziğin farklı formlarından seçkin yorumlar Makam Farkı'nda izleyiciyle buluşuyor.

Makam Farkı bu hafta, Tülin Korman'ın seslendirdiği "Bir Emele Bin Ah Çeksem" eseriyle açılıyor. Ahmet Özhan, Zeki Müren, Hamide Uysal ve Münip Utandı özel yorumlarıyla Makam Farkı'na renk katıyor. "Bir Sabah Bakacaksın ki Birtanem Ben Yokum", "Ayrıldı Gönül Şimdi Yine Bir Tek Eşinden", "Gel Ey Denizin Nazlı Kızı" programda yer alan özel eserler arasında.

Makam Farkı, Cumartesi 15.15'te, tekrarıyla Pazar 08.15'te NTV'de; Pazar ise 12.15'te NTV Radyo'da.