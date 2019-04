Makam Farkı 6 Nisan 2019

07.04.2019 - 08:43

Sanat müziği tutkunu Mehmet Barlas ile ciddi bir sanat müziği takipçisi Oğuz Haksever’in sunumuyla her hafta müziğin farklı formlarından seçkin yorumlar Makam Farkı’nda izleyiciyle buluşuyor.

Makam Farkı bu hafta Osman Nihat Akın imzalı “Unutmak Kabil mi Seni” eseriyle açılıyor. Perihan Altındağ Sözeri, Koray Safkan ve Nesrin Sipahi unutulmaz yorumlarıyla Makam Farkı’nın bu haftaki yıldızları arasında. Ahmet Kaya’dan Timuçin Esen’e özel isimlerin özel yorumlarıyla renklendirdiği yeni bölüm, Eda Karaytuğ’un seslendirdiği “Dağlar” ile sona eriyor.

Makam Farkı, her Cumartesi 15.15’te, tekrarıyla Pazar 09.15’te NTV ekranlarında; her Pazar 12.10’da NTV Radyo’da.