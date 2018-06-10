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Makam Farkı 9 Haziran 2018
10.06.2018 - 08:50

Radyoda başlayan, macerasını televizyona taşıyan bir klasik; ekranların en musiki programı yeniden ekranlarda...
Sanat müziği tutkunu Mehmet Barlas ile ciddi bir sanat müziği takipçisi Oğuz Haksever’in sunumuyla her hafta müziğin farklı formlarından seçkin yorumlar Makam Farkı’nda izleyiciyle buluşuyor.
Makam Farkı bu hafta türkülerden oluşan zengin bir seçkiyle karşımızda. İlk olarak Elazığ’dan yola çıkıyor ve Muzaffer Ertürk’e ait “Necibem” türküsü ile açılışı yapıyor. Makam Farkı’nın bu özel bölümü “Antebin Kalesi”, “Mamoş Türküsü”, “Yüksek Minarede Kandiller Yanar” türküleri ile devam ediyor ve Anadolu’nun dört bir yanından etkileyici ezgileri seyirciyle buluşturuyor.
Makam Farkı, Cumartesi 15.15’te, tekrarıyla Pazar 08.15’te NTV ekranlarında; Pazar 12.15’te NTV Radyo’da.

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