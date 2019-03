Makam Farkı 9 Mart 2019

10.03.2019 - 09:10

Radyoda başlayan, macerasını televizyona taşıyan bir klasik; ekranların en musiki programı yeniden ekranlarda...

Sanat müziği tutkunu Mehmet Barlas ile ciddi bir sanat müziği takipçisi Oğuz Haksever’in sunumuyla her hafta müziğin farklı formlarından seçkin yorumlar Makam Farkı’nda izleyiciyle buluşuyor.

Makam Farkı bu hafta, bestesi Münir Nurettin Selçuk’a ait “Dönülmez Akşamın Ufkundayız” eseriyle açılıyor. Sadettin Kaynak bestesi olan “Dertliyim Ruhuma Hicranımı Sardım da Yine”, Şükrü Turan imzasını taşıyan “Ay Öperken” eserleriyle devam eden programda; Mediha Demirkıran, Ayşegül Durukan, Gökhan Tepe ve daha birçok özel ses, özel yorumlarıyla Makam Farkı’na konuk oluyor.

Makam Farkı, her Cumartesi 15.25’te, tekrarıyla Pazar 11.15’te NTV’de; her Pazar 12.10’da NTV Radyo’da.