Ara Güler sergisi modaya ilham verdi
Ara Güler Müzesi’nin "Kumkapı Balıkçıları" sergisi İstanbul merkezli bir giyim markasının yeni koleksiyonuna ilham verdi. 27 Ekim’e dek görülebilecek sergide yer alan 60 fotoğraf arasından seçilen 13 fotoğraftan oluşan koleksiyon, Güler'in fotoğrafçılığının tarihi derinliğinden beslenen avangart parçalardan oluşuyor. (Haber: Mustafa Erdoğan Kamera: Yasin Akpınar)
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