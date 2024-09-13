Bakan Ersoy NTV'ye konuştu: Eylül ayı ağustostan daha hareketli başladı
Gaziantep Kültür Yolu festivali yarın başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep'te NTV ekibinden Tuana Çiftci'nin sorularını yanıtladı. Bakan Ersoy, "Turizm noktalarında sezon devam ediyor. Eylül ayı ağustostan daha hareketli başladı. Muhtemelen 3. çeyrek sonunda 49 milyona yakın ziyaretçi ile kapatacağız. İnşallah yıl sonunda hedeflerimizi yakalayacağız." dedi.
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