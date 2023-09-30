Çöp Adam 29. bölüm tanıtımı yayınlandı: Sarp'tan Peri'ye uyarı

Star TV'nin sevilen dizisi "Çöp Adam"ın 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı "Çöp Adam'ın 4 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanacak yeni bölüm tanıtımında; Sarp'ın Peri'yi evdekiler hakkında uyarması dikkat çekti. Çöp Adam yeni bölümüyle çarşamba akşamı Star'da...

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