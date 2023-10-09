Çöp Adam 30. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Star TV'nin sevilen dizisi Çöp Adam'ın 30. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı Çöp Adam dizisinin finalinin yeni tanıtımına; Peri'nin Sarp'ın evine yemeğe gitmesi ve Burak ile Elit'in kardeş olduğunun ortaya çıkması damga vurdu. Çöp Adam final bölümüyle 11 Ekim Çarşamba akşamı Star'da...
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