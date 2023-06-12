Çöp Adam sezon finali fragmanı: Bazı suçların affı yoktur
Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun paylaştığı, Star TV'nin sevilen dizisi Çöp Adam'ın sezon finali fragmanı yayınlandı. 25. bölümde sezon finali yapacak olan dizinin yeni bölüm tanıtımına; Peri ve Tamer'in oğlunun olması ancak intikam isteyen İpek'in torununu kaçırıp Dilber'i bıçaklaması damga vurdu.
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