Kral Kaybederse 6. bölüm 2. fragmanı: Beni nasıl buldun Kenan?
Başrollerini Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün paylaştığı, Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse'nin 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan dizinin yeni tanıtımında; Özlem ile evlenmesine rağmen Handan'ın peşine düşen Kenan'ın onu bulması ve Handan'ın "Beni nasıl buldun?" tepkisi dikkat çekti. Kral Kaybederse yeni bölümüyle 18 Mart Salı akşamı Star'da...
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