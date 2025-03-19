Kral Kaybederse 7. bölüm fragmanı: Yüzleşmen gereken tek kişi Handan
Star TV'nin iddialı yeni dizisi Kral Kaybederse'nin 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan, başrollerini Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün paylaştığı dizinin yeni tanıtımına; Kenan'ın Handan'ın peşinden koşmaya devam etmesi ve Özlem'in yüzleşmek için Handan'a gitmesi damga vurdu. Kral Kaybederse yeni bölümüyle 25 Mart Salı akşamı Star'da...
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