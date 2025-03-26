Kral Kaybederse 8. bölüm fragmanı: Özlem'den intikam yemeği
Kral Kaybederse'nin 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan, başrollerini Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün paylaştığı dizinin yeni tanıtımına; Kenan ve Handan notları kimin yolladığını bulmaya çalışırken; Özlem'in intikam yemeği organize etmesi damga vurdu. Kral Kaybederse yeni bölümüyle salı akşamı Star'da...
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