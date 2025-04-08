Kral Kaybederse 9. bölüm fragmanı: Kenan ve Fikret yeniden karşı karşıya
Star TV'nin iddialı yeni dizisi Kral Kaybederse'nin 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan, başrollerini Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün paylaştığı dizinin yeni tanıtımına; Handan'ı cezalandırmak isteyen Kenan'ın Fikret'le yeniden karşı karşıya gelmesi damga vurdu. Kral Kaybederse yeni bölümüyle 15 Nisan Salı akşamı Star'da...
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